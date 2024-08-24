الجابون تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الصحة في الجابون أدريان موجوجو، عن اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد، وذلك بعد أخذ عينات من 6 حالات مشتبه بها تظهر عليها أعراض الإصابة.

وقال وزير الصحة الجابوني، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء السنغالية اليوم السبت، إنه من بين العينات الست التي جرى أخذها ونقلها إلى المختبر الوطني للصحة العامة، تبين أن حالة واحدة فقط كانت إيجابية وهي لمواطن يبلغ من العمر 30 عاما ويعيش في الجابون، لكنه أقام لمدة أسبوعين في أوغندا .. مضيفا أنه تم عزله ورعايته من قبل الجهات المختصة.

وأكد وزير الصحة الجابوني وضع تدابير تهدف إلى تعزيز الاستعداد والوقاية من انتقال جدري القردة عبر المسافرين والحدود في الجابون من خلال وضع أنظمة المراقبة الوبائية على أقصى درجات التأهب إلى جانب القدرة على إجراء تشخيص المرض على المستوى المحلي.

جدير بالذكر أن مرض جدري القردة هو مرض فيروسي ينتقل من الحيوانات إلى البشر، لكنه ينتقل أيضا بين البشر وبعضهم من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص مصاب؛ مما يسبب الإصابة بالمرض ، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات والبثور الجلدية في الوجه واليدين والقدمين والجسم والمنطقة حول الشرج أو الأعضاء التناسلية.

وفي معظم الحالات، تختفي أعراض المرض من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، لكن عند بعض الأشخاص، يمكن أن تؤدي الأعراض إلى مضاعفات ومن ثم إلى الوفاة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الأطفال حديثي الولادة والأشخاص المصابين بنقص المناعة معرضون لخطر الإصابة بأعراض أكثر خطورة