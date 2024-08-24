اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، بانه بتاريخ 25-8-2024، سيقيم نادي الايليت الرياضي بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى سباق نصف ماراتون /21/ كلم. ينطلق السباق من ساحة وردة في محلة كفرذبيان باتجاه البقاع بمسافة /10/ كلم ذهابًا وإيابًا، لذلك ستُتخذ تدابير السير التالية: منع مرور السير كليًا على الطريق المذكورة اعتبارًا من الساعة 6,00 صباحاً ولغاية الساعة 9,00 من تاريخ 25-8-2024.
واملت من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير بتاريخ 25-8-2024 بمناسبة إقامة سباق نصف ماراتون من كفرذبيان باتجاه البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.