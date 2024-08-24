زيلينسكي يتوعد بشن هجمات أخرى ضد روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - توعد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بردود أخرى ضد روسيا في خطاب فيما تحيي كييف ذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي مع دخول الأزمة الحالية عامها الثالث.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الفيديو تم تصويره "على بعد بضعة كيلومترات" من المكان الذي شنت فيه القوات الأوكرانية هجومها على روسيا في 6 أغسطس الجاري.

وقال "نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والثلاثين لاستقلال أوكرانيا. وما جلبته روسيا إلى أرضنا عاد الآن إلى ديارها".

وأضاف أن أوكرانيا "تفاجِئ مرة أخرى" متوعدا بأن روسيا سوف "تعرف ما هو الانتقام".

بدأت أوكرانيا في السادس من أغسطس هجوما كبيرا على كورسك، المنطقة الحدودية الروسية، واستولت على عشرات البلدات ومئات الكيلومترات المربعة، بحسب كييف.

من جهتها، تواصل القوات الروسية تحقيق مكاسب ميدانية في شرق أوكرانيا وتؤكد أنها تلحق خسائر بالأوكرانيين وتمنع محاولاتهم التقدم في عمق الأراضي.

منذ بدء الهجوم الأوكراني على روسيا، أجلي أكثر من 130 ألف شخص، بحسب السلطات في منطقة كورسك. وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن 31 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 143 آخرون بجروح.