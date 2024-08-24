الجيش الروسي: تدمير قاذفة صواريخ ومحطتين للحرب الإلكترونية تابعتين لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير قاذفة صواريخ مضادة للطائرات ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودع وقود بعمليات الطيران التكتيكي الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - في البيان اليومي حول العملية العسكرية الخاصة، الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية دمر قاذفة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-125"، ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للوقود و مواد التشحيم، وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، وكذلك تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة.

وأسقطت القوات الروسية 3 صواريخ من طراز "أتاكمس" أمريكية الصنع، و5 قنابل جوية موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و12 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و44 مسيرة، منها 16 مسيرة خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى تم تحسين تموضع القوات وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد 4 هجمات مضادة، والقضاء على نحو 130 عسكريا أوكرانيا، وتدمير ناقلة جند أميركية الصنع، ومدرعة، و8 مركبات، ومدفعين هاوتزر.

ووفقا للبيان، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بتحسين تموضع القوات، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد 7 هجمات مضادة، والقضاء على نحو 580 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة، ومدرعتين، و8 مركبات، ومدافع"، كما حسنت وحدات من مجموعة "الجنوب" تموضعها وصدت هجمة مضادة، وقضت على نحو 690 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت 4 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية، ومدافع.