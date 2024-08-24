هيئة فلسطينية: إسرائيل تستهدف القضاء على الجيل الفلسطيني القادم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية منسق القطاع الصحي بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عائد ياغي، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يُعد إبادة حقيقية للشعب الفلسطيني، حيث يتم استهداف الأطفال والنساء بهدف القضاء على الجيل الفلسطيني القادم.

وقال ياغي اليوم السبت ـ " إن نحو 33% من إجمالي عدد الشهداء الذي تجاوز 40 ألف شهيد خلال فترة العدوان هم من الأطفال، فقطاع غزة يفقد يوميا حوالي 43 طفلا، فضلا عن أن نحو 2000 طفل على الأقل فقدوا أطرافهم خلال نفس الفترة" .

وأوضح أن الأطفال في القطاع يعانون من أمراض وأوبئة وتجويع وسوء تغذية وفقدان الأهل والخوف والتوتر نتيجة لما يشاهدونه ويعيشونه يوميا من قتل وقصف ودمار، إضافة إلى أنهم يعانون من مشكلات وتوترات نفسية من الممكن أن تؤثر على حياتهم النفسية والعضوية في ظل مأساة حقيقية يشهدها القطاع..