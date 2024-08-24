شولتس يكرر لزيلينسكي تضامن برلين مع كييف رغم نية لخفض المساعدة العسكرية

كرر المستشار الألماني أولاف شولتس تضامن بلاده "الثابت والمستمر" مع أوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي السبت مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، علما أن حكومته تستعد العام المقبل لخفض الموازنة المخصصة للمساعدة العسكرية لكييف.

وذكرت المستشارية في بيان عن هذه المكالمة التي تزامنت مع احتفال أوكرانيا بذكرى استقلالها إن "المستشار كرر التضامن المستمر والثابت مع أوكرانيا في مواجهة عدوان روسيا المتواصل. وشكر الرئيس زيلينسكي للحكومة الفدرالية دعمها العسكري المستمر، وخصوصا على صعيد الدفاع الجوي".

وشدّد شولتس على أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي، رغم نيّة برلين خفض الموازنة المخصّصة لمساعدة كييف بمقدار النصف في العام 2025.

وجاء في منشور للمستشار الألماني على منصة إكس أن "ألمانيا هي أقوى داعم لأوكرانيا في أوروبا وستبقى كذلك".

وألمانيا هي ثاني أكبر مساهم في تقديم المساعدات لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.