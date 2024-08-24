اشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بيان، الى انه "توضيحا لما أدلى به رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل بك كرامي، في شأن مباراة الدخول الى جهاز امن الدولة، فإن المعلومات التي وصلت الى سعادته تفتقد الى الدقة، وكان الاجدى به التدقيق في عدد الذين تقدموا للمباراة والفائزين فيها قبل الادلاء بتصريحه، وللحديث تتمة".

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي لميقاتي ردا على كرامي عن مباراة الدخول الى أمن الدولة: كان الأجدى به التدقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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