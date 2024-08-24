سد النهضة .. عباس شراقي: فتح 3 بوابات مفيض علوية

الشارقة - اميمة ياسر - نشر موقع إثيوبى (Ethiopia News) صورة حديثة منذ ساعة اليوم 24 أغسطس 2024 لسد النهضة توضح بوابات المفيض العلوية وبها ثلاثة بوابات مفتوحة من شأنها الحفاظ على منسوب البحيرة الحالى عند 634 م بتخزين خامس قدره 13 مليار م3، واجمالى التخزين فى البحيرة 54 مليار م3.

هناك تحكم كامل بحيث استمرار فتح هذه البوابات يحافظ على المنسوب الحالى 634 م ويكون نهاية التخزين الخامس ويتبقى التخزين السادس بـ 10 مليار م3 فى العام القادم 2025، كما يمكن لاثيوبيا غلقها فى أى وقت من باقى موسم الفيضان وفى هذه الحالة يزيد المنسوب، أو تفتح بوابات أخرى يخفض المنسوب.

عدم جاهزية التوربينات شجع إثيوبيا على فتح بوابات المفيض لأنه لايوجد إلا توربينين جاهزين للتشغيل وآخر تحت الاختبار، والثلاثة لا يحتاجون إلى كامل التخزين بالبحيرة.

لا نستطيع أن نقول أن التخزين الخامس قد انتهى لأنه من الممكن أن يكون ذلك اختبار ويتم بعده غلق البوابات فى أى وقت واستكمال التخزين، والأقرب أن تكتفى إثيوبيا بالكمية الحالية 54 مليار م3، ومرور باقى الفيضان عبر بوابات المفيض لتصل إلى السودان معدل الايراد المائى عند سد النهضة فى أغسطس حوالى 500 - 600 مليون م3/يوم، سوف تصل مياه الفيضان لهذا العام من النيل الأزرق إلى السد العالى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر ان شاء الله.