عائلات الأسرى الإسرائيليين: صفقة التبادل جاهزة منذ بداية تموز ونتانياهو يعرقلها

اشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الى إنّ صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية جاهزة للتوقيع منذ بداية تموز، لكن الشروط الجديدة التي وضعها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعلى رأسها محور فيلادلفيا، عرقلت إتمامها. وأضافت: “نتانياهو يعرقل الصفقة بشكل ممنهج”.

واوضحت: “كانت هناك صفقة جاهزة للتوقيع منذ بداية تموز، لكن الشروط الجديدة التي وضعها نتانياهو، وعلى رأسها محور فيلادلفيا، عرقلت إتمامها”. وأضافت: “نتانياهو يعرقل الصفقة بشكل ممنهج”.

وأردفت العائلات الإسرائيلية: “هذا ليس محور فيلادلفيا ولكنه التفاف فيلادلفيا”، في إشارة إلى أنّ نتنياهو يستخدم محور فيلادلفيا للالتفاف على الصفقة.

وتابعت: “النظام الأمني الذي يدعم الصفقة يقول إنه يمكننا دائمًا العودة إلى فيلادلفيا”. وقالت العائلات: “فجأة أصبحت حياة أمة بأكملها تعتمد على محور فيلادلفيا”.

وقال ذوو الأسرى، إنّ “غالبية الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة، حتى على حساب وقف الحرب”.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، الرئيس الأميركي جو بايدن، “للضغط على حكومة نتانياهو، من أجل إتمام إبرام صفقة التبادل”.

وأكدت أنّ هذه “الفرصة الأخيرة لإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية”.

ورفعت عائلات الأسرى خلال المؤتمر، لافتة كبيرة كتب عليها جميع أسماء الأسرى المحتجزين بغزة، وفق هيئة البث الرسمية.