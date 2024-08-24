عمرو موسى: اتفاقيات التطبيع ينبغي ألا تكون مجانية أو رضوخا للضغوط

الشارقة - اميمة ياسر - قال أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى إن اتفاقية أوسلو التي تحدد الخطوط العريضة للأراضي الفلسـ ـطينية وحقوق الشعب الفلسـ ـطيني أصبحت مهددة بفعل الخروقات الإسـ ـرائيلية المتكررة.

وأوضح موسى خلال لقاء له أن الوضع الفلسـ ـطيني حرج للغاية سواء في غـ ـزة أو الضفة الغربية أو القدس، ويتمثل أساس المشكلة في استمرار الاحتـ ـلال الإسـ ـرائيلي الذي حظي بتجاهل عالمي استمر لفترات طويلة.

وأشار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية إلى وجود خطة ممنهجة لدى الحكومة الإسـ ـرائيلية للاستيلاء على الأراضي الفلسـ ـطينية المتبقية تحت سيطرتها الفعلية، وتهدف هذه الخطة إلى توسيع السيطرة الإسـ ـرائيلية على كامل التراب الفلسـ ـطيني من نهر الأردن شرقاً وحتى البحر الأبيض المتوسط غربا.