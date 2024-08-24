شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. قاتل يعترف بتخلصه من 4 مسنين عبر جرعات أدوية زائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير عن اعتراف عامل رعاية إيطالي يساعد كبار السن بقتله لأربعة أشخاص على الأقل.

وكان هؤلاء القتلى، ممن كانوا تحت رعايته، وأعطاهم جرعات زائدة من الأدوية. تخفيف الألم والمعاناة عن الأشخاص وبحسب صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، سلم الرجل نفسه للشرطة لتقديم اعترافه برفقة محاميه، دون أن يعلن عن نيته مسبقًا.

ولم تكن هناك أي شكوك بشأن ارتكاب تصرف غير قانوني، في أي من الحالات.

وقد تصرف الجاني بحسب التحقيقات على هذا النحو، لتخفيف الألم والمعاناة عن الأشخاص المعنيين، وكان أكبر ضحاياه 96 عامًا. ساعدوني في التوقف عن القتل وحسب التقرير، فإن الرجل، الذي لم يكن مدربًا، عمل كعامل رعاية لكبار السن في منازلهم لأكثر من 10 سنوات.

كما خاطب الشرطة بقوله "ساعدوني في التوقف عن القتل"، ويقال إنه اعتنى بنحو 30 شخصًا وعاش مع بعضهم خلال تلك الفترة.

وتجري الشرطة الإيطالية الآن تحقيقات، لمعرفة ما إذا كانت هناك حالات مشبوهة أخرى.

