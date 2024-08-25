شكرا لقرائتكم خبر عن بينها كورسك.. بوتين يتلقى تقارير عن آخر تطورات العمليات في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بقيادة القوات المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، وأبلغ بالجهود المبذولة لصد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك.

وعقد فلاديمير بوتين اجتماعًا مع قيادة مجموعة القوات المشتركة، وتلقى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، ورئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة، سيرجى رودسكي. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واختصت التقارير بمواجهة القوات الأوكرانية التي غزت مقاطعة كورسك والتدابير المتخذة لتدميرها، وكذلك النتائج الحالية للعملية العسكرية الخاصة، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

كما استمع الرئيس الروسي عبر الاتصال الهاتفي، إلى تقارير قادة المجموعات العسكرية حول الوضع العملياتي الخاص بالمهام الموكلة إليهم". عملية مقاطعة كورسك وكانت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، شنت هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس الجاري.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.