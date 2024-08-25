شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلين وإصابة 14 شخصًا في انفجار جنوب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي طفلان مصرعهما وأصيب 14 شخصاً بينهم 7 من رجال الشرطة بجروح جراء انفجار وقع اليوم في منطقة "بيشين" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأفادت الشرطة المحلية في بيان، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون في دراجة نارية كانت متوقفة بالقرب من مكتب نائب مفوض إدارة المنطقة، وجرى تفجيرها بالتحكم عن بُعد.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج.