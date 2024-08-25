ميقاتي بحث هاتفيا مع وزير خارجية بريطانيا في التطورات المستجدة والوضع في الجنوب

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في إتصال هاتفي من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، في التطورات المستجدة والوضع في جنوب لبنان.
وكان تشديد مشترك على اولوية وقف التوترات لمنع انفلات الوضع الى الحرب الشاملة.
وشدد ميقاتي خلال الاتصال على "ان مدخل الحل هو في تطبيق القرارات الدولية والزام اسرائيل بوقف خروقاتها المستمرة وتعدياتها".
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