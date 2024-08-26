وزير الدفاع يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير قطر

بتوجيه من القيادة، التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف.

فيما حضره من الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، وعدد من كبار المسؤولين.