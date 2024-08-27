ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث سبل تطبيق التقاعد الخاص بالموظفين والتقى الحلبي و3 سفراء

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ اجتماعًا في السّرايا الحكومي، ضمّ: وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة، رئيس مجلس الخدمة المدنيّة الأسبق منذر الخطيب والوزبر السّابق نقولا نحاس؛ وخُصّص الاجتماع لمتابعة البحث في الموضوع المتعلّق بسبل تطبيق التّقاعد الخاص بالموظّفين.

واجتمع ميقاتي مع وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وبحث معه في تحدّيات العام الدّراسي المقبل.

والتقى أيضًا سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، فسفير هولندا الجديد فرانك مولين، في زيارة بروتوكوليّة لمناسبة تسلّمه مهامه.

كما استقبل ميقاتي وفدًا من "هيئة علماء المسلمين" برئاسة الشّيخ سالم الرافعي، النّائب السّابق طلال المرعبي وسفير لبنان في الجزائر محمد حسن.