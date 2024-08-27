سليمان فرنجيه يستقبل الاباتي رزق على رأس وفد من الرهبنة المارونية المريمية وبحث في الشؤون الوطنية والكنسية

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي الرئيس العام للرهبنة المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق يرافقه المدبرين العامين، الأب جان الهاشم والأب سمير غصوب، بحضور النائب طوني فرنجيه والأستاذ غابي خوري والدكتور أنطوني نعمة وكان بحثٌ شامل في مختلف الشؤون الوطنية والكنسية والتربوية والإجتماعية.

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