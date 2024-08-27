"اليونيفيل": رصدنا إطلاق صاروخ بالقرب من أحد مواقعنا في جنوب لبنان الأحد

أعلنت المتحدّثة باسم قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان "​اليونيفيل​"، كانديس أرديل، أنّ أحد الصّواريخ الّتي أُطلقت من لبنان خلال الاشتباك العنيف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، أُطلق من مكان قريب من موقع تديره قوّات "اليونيفيل".

وأوضحت في حديث لوكالة "رويترز"، أنّ "اليونيفيل رصدت "عددًا كبيرًا من الغارات الجوّيّة وإطلاق الصواريخ في منطقة عمليّاتها" بداية من صباح الأحد، مشيرةً إلى "أنّنا رصدنا إطلاق أحد الصّواريخ بالقرب من أحد مواقعنا في الحنية" في جنوب لبنان.

ولفتت إلى أنّ "انفجارًا وقع في وقت لاحق من اليوم، في القرب من موقع لـ"اليونيفيل" في ميس الجبل الحدوديّة، من دون حدوث أضرار أو إصابات"، مركّزةً على "أنّنا نؤكّد للجميع باستمرار أنّ استخدام المناطق القريبة من مواقعنا لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق، بما يعرّض قوات حفظ السلام للخطر، هو أمر غير مقبول ويشكّل انتهاكًا للقرار 1701".