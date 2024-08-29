محادثات أمريكية صينية حول تايوان والاتصالات العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - التقى اليوم الخميس الموافق 29 اغسطس مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع أحد كبار المسؤولين العسكريين للرئيس الصيني شي جين بينج، في ختام ثلاثة أيام من المحادثات في بكين بهدف تخفيف التوترات المتصاعدة بين القوتين العظميين.

ومن المتوقع أن يضغط سوليفان من أجل تعزيز الاتصالات بين العسكريين على مستوى العمل عندما يلتقي الجنرال تشانج يوشيا، نائب رئيس الهيئة العسكرية العليا في الصين، اللجنة العسكرية المركزية.. بحسب وكالة رويترز.



ويعد هذا هو أول لقاء بين تشانج ومسؤول من إدارة بايدن، ويُعتقد أن تشانج قريب من شي وقد نجا من الاضطرابات في صفوف الجيش في البلاد.



وسيجري سوليفان أيضًا محادثات أخرى مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، سعياً لتهدئة التوترات قبل الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر.



وبينما تتجمع فرقهما خلف الأبواب المغلقة في منتجع فاخر على مشارف العاصمة الصينية، ومن خلال وجهات نظر متباينة بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا ، من المرجح أن تكون المطالبات الإقليمية الصينية من تايوان إلى بحر الصين الجنوبي والتجارة على جدول الأعمال.



احتمال إجراء محادثات جديدة بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج قريباً

وفي اجتماعات مطولة عقدت أمس الأربعاء، ناقش الطرفان احتمال إجراء محادثات جديدة قريبًا بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج.

وقال وانج لسوليفان، بحسب ما نقلته محطة تلفزيون الصين المركزية الرسمية: "إن مفتاح التطور السلس للتفاعل بين الصين والولايات المتحدة يكمن في التعامل مع بعضنا البعض على قدم المساواة".



وقال البيت الأبيض إن الجانبين أجريا مناقشات صريحة وموضوعية وبناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وفي الأشهر الأخيرة من رئاسته، دفع بايدن بالدبلوماسية المباشرة للتأثير على شي وإبقاء تلك التوترات تحت السيطرة؛ ومن المرجح أن تسعى نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية في انتخابات نوفمبر، إلى اتباع استراتيجية مماثلة.



ومع ذلك، يرى العديد من المحللين المتحالفين مع الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب أن هذا النهج متساهل للغاية في مواجهة السياسة الخارجية الصينية المتزايدة الحزم.



السبب الرئيسي لجرعات المخدرات الزائدة في الولايات المتحدة

وتريد الولايات المتحدة أيضًا من الصين أن تتخذ المزيد من الإجراءات في الداخل لمنع تطوير المواد الكيميائية التي يمكن تحويلها إلى الفنتانيل، وهو السبب الرئيسي لجرعات المخدرات الزائدة في الولايات المتحدة، والتوصل إلى تفاهم بشأن معايير السلامة للذكاء الاصطناعي.



بكين تخطط للتعبير عن استيائها من الرسوم الجمركية الأميركية على مجموعة من سلعها

وتخطط بكين للتعبير عن استيائها من الرسوم الجمركية الأميركية على مجموعة من السلع المصنعة وضوابط التصدير التي تستهدف شركات تصنيع الرقائق الصينية ، والحديث عن مطالباتها بالسيادة على تايوان التي تحكم ديمقراطيا .