شركة الاتصالات الفلسطينية أعلنت توقف خدماتها في جنين بسبب تضرر معداتها نتيجة العمليات الإسرائيلية

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، عن توقف خدماتها في محافظة جنين بسبب تضرر معداتها نتيجة العمليات الإسرائيلية.
وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء "عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين في جنين وطولكرم بالضفة الغربية"، وذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن "الجيش بدأ عملية واسعة شمالي الضفة الغربية ستستمر لأيام في طولكرم وجنين".
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر طبية فلسطينية، إعلانها عن ارتفاع عدد القتلى إلى 17 نتيجة اجتياح القوات الإسرائيلية لمدن ومخيمات الضفة الغربية.
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