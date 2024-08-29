شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع خدماتها في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن توقف خدماتها في محافظة جنين، نتيجة تضرر معداتها بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في المنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أثرت بشكل كبير على قدرتها على تقديم الخدمات المعتادة للمشتركين في المحافظة ، وأضافت أنها تعمل على تقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن، وذلك فور تحسن الأوضاع الأمنية.

وأكدت الشركة التزامها بخدمة المشتركين في جميع الظروف، مشيرة إلى أنها تبذل جهودًا مكثفة لإصلاح الأعطال وإعادة الخدمات المتوقفة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

كتائب القسام: استهدفنا تجمعات قوات العدو في موقع مارس العسكري بصواريخ 107

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع مارس العسكري بصواريخ من نوع 107.

وأفادت الكتائب في بيان مقتضب، أن الهجوم الصاروخي يأتي في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها مستمرون في تنفيذ عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، وأنهم في حالة استعداد دائم للتصدي لأي عدوان إسرائيلي.

لابيد: السكرتير العسكري حذر قبل 7 أكتوبر من إمكانية نشوب مواجهة متعددة الجوانب و أن نتنياهوكان غير مهتم

كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن تصريحات لزعيم المعارضة يائير لابيد، مشيراً فيها إلى أن السكرتير العسكري حذر قبل 7 أكتوبر من إمكانية نشوب مواجهة متعددة الجوانب. وفقاً لما ذكره لابيد، هذا التحذير جاء كجزء من سلسلة من التحذيرات الأمنية التي لم تلقَ اهتمامًا كافيًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح لابيد أن السكرتير العسكري قدم هذه التحذيرات بشكل مباشر إلى القيادة السياسية، مؤكدًا أن احتمالات التصعيد كانت واضحة ومعروفة، إلا أن نتنياهو لم يبدِ اهتمامًا يليق بخطورة الموقف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية. وأكد لابيد أن هذا الإهمال في التعامل مع التحذيرات كان له تأثير كبير على الوضع الأمني في البلاد.

وأضاف لابيد أن هذه التحذيرات لم تكن الأولى من نوعها، بل كانت جزءًا من سلسلة تحذيرات مستمرة حول التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. ومع ذلك، أشار إلى أن عدم الاهتمام بهذه التحذيرات ساهم في تصعيد التوترات الحالية، وزيادة تعقيد الوضع الأمني على جبهات متعددة.

تصريحات لابيد جاءت في وقت حرج، حيث تواجه إسرائيل تحديات أمنية كبيرة، ويؤكد فيها على ضرورة إعادة تقييم القرارات السياسية المتعلقة بالأمن القومي.