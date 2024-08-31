أمير سعودي يتعرض للسرقة في أمريكا ويكشف التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الأمير السعودي خالد بن عبد الله بن فهد بن فرحان آل سعود، تفاصيل تعرضه لعملية سرقة أثناء تواجده في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس" : "تعرضت الليلة قبل الماضية في مدينة نيويورك لسرقة "حقيبة صغيرة" تحتوي على جواز سفري وجوازات عدد من أبنائي ووالدتهم ومحتويات أخرى كانت بداخلها".

ولفت: إلى أنه بعد إبلاغ قسم شرطة مطار "JFK" (مطار جون إف كينيدي) والتنسيق مع القنصلية السعودية في تلك المدينة، وبفضل الله تعالى ومنه وكرمه قبل كل شيء تم - في مساء اليوم التالي - العثور على الحقيبة المفقودة وبداخلها جوازات سفرنا فقط".

وأضاف الأمير السعودي: "وهنا أود أن أشكر كل من تجاوب وتعاون معنا في تجاوز ما حصل لنا، ومنهم الأخ الفاضل عبد الله الحمدان، القنصل العام ، والأخ بلال الأنصاري، رئيس قسم شؤون السعوديين، والأخوين الكريمين عادل عباد المطيري و محمد عثمان، وكذلك من طلب مني عدم ذكر اسمه، ممن يعز على قلبي كثيرا ".

وأردف قائلا: "وقبل الختام.. شكرا لمولاي "إمامنا الغالي"، وشكرا لسمو سيدي ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) على اهتمامهم ورعايتهم للمواطن السعودي في الداخل والخارج، والحمُد لله الذي قدر ولطف".