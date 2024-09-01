البيت الابيض: الجيش الإسرائيلي عثر على 6 جثث رهائن لدى حماس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البيت الأبيض أن الجيش الإسرائيلي عثر على 6 جثث لرهائن لدى حماس، داخل نفق في رفح، بينهم مواطن أميركي.



وقال البيت الأبيض: "تأكدنا الآن أن أحد الرهائن الذين قتلهم إرهابيو حماس كان مواطنا أميركيا يدعى هيرش جولدبرغ-بولين".

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الخبر بإعلان الأحد.

في وقت سابق الأحد، انتشلت القوات الإسرائيلية في نفق أسفل مدينة رفح 6 جثث لرهائن كانوا محتجزين لدى حماس.

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات استعادت عدة جثث من قطاع غزة، ولا تزال القوات تعمل في الميدان وتقوم بعملية استخراج وتحديد هويات الجثث التي ستستغرق عدة ساعات.

واتهم العديد من أفراد عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحكم عمدا على أبناءهم بالموت، بعد أن أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء يعطي الأولوية للاحتفاظ بالقوات في ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر على إعادة الرهائن الإسرائيليين.