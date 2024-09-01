الخارجية الأمريكية تُندد بالإجراءات التصعيدية بين الصين والفلبين

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ إن الولايات المتحدة نددت بالإجراءات "الخطيرة والتصعيدية" التي اتخذتها الصين ضد ما وصفتها بالعمليات البحرية المشروعة للفلبين في بحر الصين الجنوبي، حسبما أفادت "رويترز".

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اصطدمت عمدًا ثلاث مرات بسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني، أثناء ممارستها لحرية الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين؛ مما تسبب في أضرار للسفينة وتعريض سلامة الطاقم على متنها للخطر.

وجاء في البيان أن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الخطيرة والتصعيدية التي اتخذتها الصين في المنطقة طوال شهر أغسطس.