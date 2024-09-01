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بايدن: قادة حماس سيدفعون ثمن الجرائم التي ارتكبوها

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الإسرائيلية عثرت في قطاع غزة على جثث 6 رهائن كانوا لدى "حماس" بينهم مواطن أمريكي، مؤكدًا أن "قادة حماس سيدفعون ثمن الجرائم التي ارتكبوها"،  وفقا ل" روسيا اليوم". 

وقال بايدن وفق بيان البيت الأبيض "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق بمدينة رفح، لقد أكدنا أن أحد الرهائن مواطنا أمريكيا، هوهيرش غولدبرج بولين".

وأضاف بايدن: "ليكن واضحا أن قادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم التي ارتكبوها".

وأكد بايدن "مواصلة العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق لإطلاق سراح بقية الرهائن

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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