تدمير ٣ طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الأمن الإقليمي في مقاطعة تولا الروسية، فجر اليوم الأحد، تدمير 3 طائرات مُسيرة فوق المقاطعة، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع أضرار أو إصابات.

جاء في بيانٍ للوزارة نشر على موقعها وأوردته وكالة "تاس": "في ليلة الواحد من سبتمبر دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 3 طائرات بدون طيار فوق مقاطعة تولا، وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار".

كانت القوات الأوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وموسكو، بعشرات المُسيرات والتي أسقطها الدفاع الجوي الروسي بفاعلية كبيرة دون وقوع إصابات أو أضرار.