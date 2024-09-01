رئيس الموساد: "أفضل الانسحاب من فيلادلفيا ونتساريم لإعادة المختطفين"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، أبدى استعداده للانسحاب من مواقع فيلادلفيا ونتساريم كجزء من جهود إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس،جاء ذلك خلال اجتماع عقده برنياع مع عائلات الأسرى، حيث أكد لهم أنه لا يرى حاجة استراتيجية لهذه المواقع على المستوى العملياتي.

وأضاف برنياع أن الهدف الأساسي الآن هو تأمين عودة المختطفين إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن الخيارات العسكرية أو الاستراتيجية قد تُعيد النظر فيها لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن المسائل المتعلقة بمحاور فيلادلفيا ونتساريم تعتبر ثانوية أمام أولوية تحرير الأسرى.

حماس: تهديدات نتنياهو باستهداف قادة المقاومة تؤكد عن حالة العجز التي يواجهها كيانه

أصدرت حركة حماس بيانًا تتهم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية المنحازة له بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وفي البيان، أكدت حماس أن نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الذين قتلوا برصاص جيشه، مشيرة إلى أن محاولات التضليل التي يقودها نتنياهو للتنصل من المسؤولية عن فشل المفاوضات لن تعفيه من تحميل المسؤولية.

وأضافت حماس أن التهديدات التي يطلقها نتنياهو باستهداف قادة المقاومة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها وحالة العجز التي يواجهها كيانه.

وأكدت الحركة أن استجابة نتنياهو للتوترات والإجراءات القمعية لن تغيّر من واقع عجزه وفشله في تحقيق أهدافه، موجهة دعوة للمجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذا التصعيد وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين.

الكويت: السجن 10 سنوات وتغريم وافد عربي 3 ملايين دينار بتهمة النصب العقاري

أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات على وافد سوري وتغريمه 3 ملايين دينار كويتي (ما يعادل نحو 10 ملايين دولار)، بعد إدانته بتهمة غسل الأموال وبيع عقارات وفنادق وهمية في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت إلى المتهم تهمة غسل الأموال والنصب العقاري، حيث قام ببيع فندق وهمي في مكة لمجموعة من المستثمرين الكويتيين بقيمة 3 ملايين دينار كويتي.

كما تورط المتهم في بيع شقق وهمية في المدينة المنورة عبر شركة مرتبطة بنائب سابق متهم بغسل 188 مليون دينار من خلال مشاريع وهمية في الكويت والسعودية.

الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت سابقًا بالسجن 10 سنوات على المتهم وتغريمه 3 ملايين دينار.