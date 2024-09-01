سرايا القدس: مقاتلونا يواصلون استهداف التعزيزات العسكرية وخطوط إمداد العدو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها يواصلون تنفيذ عملياتهم العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق كفر دان، واليامون، والسيلة الحارثية في شمال الضفة الغربية.

وأفادت السرايا في بيان لها، أن مقاتليها نجحوا في استهداف التعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد التابعة للجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة وإرباك قوات العدو في تلك المناطق. وأضافت أن الهجمات تأتي في إطار التصدي للتصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت سرايا القدس أن عملياتها ستستمر حتى تراجع قوات الاحتلال وتوقف اعتداءاتها على المدن والقرى الفلسطينية، مشيرة إلى أن المقاومة في الضفة الغربية أصبحت أكثر تنظيماً وتنسيقاً في مواجهة الاحتلال.

رئيس الموساد في اجتماع مع عائلات الأسرى "أفضل الانسحاب من فيلادلفيا ونتساريم لإعادة المختطفين"

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، أبدى استعداده للانسحاب من مواقع فيلادلفيا ونتساريم كجزء من جهود إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. جاء ذلك خلال اجتماع عقده برنياع مع عائلات الأسرى، حيث أكد لهم أنه لا يرى حاجة استراتيجية لهذه المواقع على المستوى العملياتي.

وأضاف برنياع أن الهدف الأساسي الآن هو تأمين عودة المختطفين إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن الخيارات العسكرية أو الاستراتيجية قد تُعيد النظر فيها لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن المسائل المتعلقة بمحاور فيلادلفيا ونتساريم تعتبر ثانوية أمام أولوية تحرير الأسرى.

حماس: تهديدات نتنياهو باستهداف قادة المقاومة تؤكد عن حالة العجز التي يواجهها كيانه

أصدرت حركة حماس بيانًا تتهم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية المنحازة له بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وفي البيان، أكدت حماس أن نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الذين قتلوا برصاص جيشه، مشيرة إلى أن محاولات التضليل التي يقودها نتنياهو للتنصل من المسؤولية عن فشل المفاوضات لن تعفيه من تحميل المسؤولية.

وأضافت حماس أن التهديدات التي يطلقها نتنياهو باستهداف قادة المقاومة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها وحالة العجز التي يواجهها كيانه.

وأكدت الحركة أن استجابة نتنياهو للتوترات والإجراءات القمعية لن تغيّر من واقع عجزه وفشله في تحقيق أهدافه، موجهة دعوة للمجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذا التصعيد وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين.