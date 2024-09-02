الاحتلال يعتقل طفلا من بيت لحم وفتاة من نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين الموافق ٢ سبتمبر، طفلا عدد من المواطنين من مختلف أنحاء المدن الفلسطينية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقل الاحتلال طفلا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأخطرت شابا لمقابلة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل ليث فادي صلاح (15 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في محيط الجامع الكبير.

وأضافت أن قوات الاحتلال سلمت الشاب أحمد عيسى شتيوي (37 عاما) من بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستعمرة "غوش عصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبا، بعد دهم منزله وتفتيشه.

الاحتلال يداهم عدد من منازل جنوب نابلس ويعتقل فتاة



كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، فتاة من مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وداهمت منزلا في شارع فطائر واعتقلت الفتاة حنان معلواني من منزلها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تلفيت جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل وعبثت في محتوياتها.