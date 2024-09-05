انطلاق الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته الـ114

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت، اليوم الخميس، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته الـ114 على مستوى الوزراء، برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

ويناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال المرفوعة إلى الدورة الوزارية من الاجتماعات التحضيرية للمجلس، ومنها متابعة تنفيذ قرارات الدورة (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (113) و(114)، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية - على مستوى القمة في دورتها العادية المقبلة بالعراق، فضلا عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

كما يناقش الاجتماع بندًا حول الاستثمار في الدول العربية، وتجربة المملكة المغربية في قطاع البريد، ومبادرة الفضاء "مداك".

ويستعرض الاجتماع كذلك الموضوعات الاقتصادية الدورية، ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023.

ويبحث الاجتماع بندًا حول الموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنها تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي للعام 2023، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 - 2030)، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد (2020 - 2040) الرعوية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية.

ويناقش الاجتماع مقترح إنشاء بنك التعمير العربي، وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

كما يبحث الاجتماع بندًا حول مبادرة تحدي القراءة العربي التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واستراتيجية النهوض باللغة العربية تحت شعار "التمكين للغة العربية رمز هويتنا وأداة تنميتنا" وخطتها التنفيذية.

كما يناقش الاجتماع بندًا حول الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، ودور الدعم الاجتماعي في التعلم، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار (2025 - 2034)، ومبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر، وإنشاء الوكالة العربية للدواء.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضًا بندًا حول الأجهزة والهيئات المنبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب، وإحداث مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، والتنمية المستدامة.

كما يناقش الاجتماع تقارير وقرارات المجالس الوزارية ومنها: الدورة العادية (47) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدورة العادية (60) لمجلس وزراء الصحة العرب، والدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالأردن، والاجتماع التاسع للجنة الدائمة لكودات البناء العربية، والدورة العادية (43) للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري.

كما يناقش الاجتماع بندًا حول تأكيد موعد ومكان عقد الدورة العادية (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديد موعد ومكان عقد الدورة العادية 116 للمجلس، فضلًا عن ما يستجد من أعمال.