شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سقوط قتلى وجرحى في 3 حوادث لطائرات صغيرة بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

حوادث تحطم الطائرات الصغيرة في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في ألمانيا في حادثين منفصلين شهدا سقوط طائرتين صغيرتين في ولاية شمال الراين- ويستفاليا.فيما أصيب آخران، إثر تحطم طائرة خفيفة في هيسن، في حادثة ثالثة إلى الجنوب.وقال متحدث باسم الشرطة، إن طائرة صغيرة سقطت فور إقلاعها من مطار باد ساسندورف، في منطقة زوست في ولاية شمال الراين- ويستفاليا.ولم يتضح سبب التحطم في البداية، وسقطت الطائرة في حقل قريب.وذكر متحدث باسم الشرطة، أن شهود عيان هرعوا لموقع الحادث وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية.