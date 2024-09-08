شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا.. مرشح المعارضة السابق للرئاسة إدموندو جونزاليس يغادر البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر مرشح المعارضة في فنزويلا إدموندو جونزاليس، البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت في يوليو الماضي، حسبما أكدت الحكومة السلطوية للرئيس نيكولاس مادورو.

وكانت نائبة رئيس فنزيلا ، دلسي رودريجيز ، قالت في وقت متأخر من أمس السبت إن جونزاليس، المعترف به كفائز حقيقي في انتخابات 28 يوليو، من قبل الولايات المتحدة وعشرات من دول أمريكا اللاتينية، يقيم في سفارة إسبانيا في كاراكاس منذ أيام وطلب من الدولة، العضو بالاتحاد الأوروبي اللجوء.

وأضافت أن الحكومة منحت الدبلوماسي السابق 75 عامًا مرورًا آمنًا إلى إسبانيا "من أجل مصلحة السلام السياسي والهدوء في البلاد".



تعليق إسبانيا



وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن جونزاليس، سينتقل إلى إسبانيا بناء على طلبه.

وكان مادورو، الذي تولى السلطة منذ عام 2013، قد حصل على فترة ولاية ثالثة في الانتخابات المتنازع عليها بعد أن أعلنت الهيئة الانتخابية في البلاد - والتي يغلب عليها الموالون للحكومة - فوزه في الانتخابات.

ولم تقدم الحكومة أي أرقام حقيقية بشأن أعداد الناخبين لدعم فوز مادورو. وتدعي المعارضة فوز مرشحها، الدبلوماسي السابق جونزاليس، كما حصلت على تأييد ملحوظ من دول أخرى في المنطقة والولايات المتحدة.