الترشيشي: القرار السوري بخفض الضريبة على عبور الشاحنات اللبنانية يحمل إيجابيات متعددة

نوه رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، بـ"الجهود التي قام وزير ألاشغال العامة والتقل علي حمية مع الجانب السوري، والتي أسفرت عن تخفيض قيمة الضريبة على عبور الترانزيت للشاحنات اللبنانية إلى 50% من القيمة التي يدفعها المصدرون على طول الطريق الدولية في سوريا".

واشار في بيان، الى "أن هذا القرار بداية لرفع الضريبة كاملة ولا مفر من التواصل والإستمرار في الإتصالات مع الجانب السوري الذي عوّدنا على الإيجابية، ولا بديل لنا عن هذا الخط البرّي والطريق الدولية في سوريا والأردن والعراق".

وذكر أن "المزارعين والمصدرين تلقوا وعدا من حميه بمواصلة الجهود والاتصالات مع الجانب السوري، وسيكون هناك زيارة قريبة الى دمشق، نأمل أن يليها المزيد من تخفيض الرسوم على حركة التصدير من لبنان باتجاه سوريا".

واعتبر الترشيشي أن "هذا القرار يحمل إيجابيات متعددة، وهو القرار الأبيض في سلسلة من القرارات السوداء التي تعصف بيومياتنا كمزارعين ومصدرين".

وختم: "نأمل أن تتوج الإتصالات برفع كامل للضريبة وان تشمل حركة العبور من سوريا الى الأردن ومن سوريا الى العراق، والهم الأكبر لدينا يترجم بالعمل على إعادة فتح باب التصدير إلى السعودية وأسواقها أمام الإنتاج اللبناني. نحن لا بديل لنا عن الأشقاء العرب وهم عوّدونا على أن يكونوا إلى جانب لبنان في كل محنه وظروفه".