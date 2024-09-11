احراق اطارات امام دارة ميقاتي في طرابلس من قبل العسكريين المتقاعدين

نفذ العسكريون المتقاعدون تحركا في منطقة الميناء - طرابلس عمدوا خلاله الى قطع الطريق المقابلة لدارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واشعلوا الإطارات المطاطية.

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