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القبة الحديدية تفشل في صد مسيرات حزب الله وتحليق مكثف لطيران الاحتلال بالجليل

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت سماء الجليل الغربي، تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية، اكثر من 7 طائرات للجيش بعد فشل القبة الحديدية من اسقاط مسيرات حزب الله .

 

هجوم جوي بِأسراب من ‏المسيرات الانقضاضية

وفي وقت سابق، شن حزب الله هجوما جويا بِأسراب من ‏المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏

 

وقال حزب الله في بيانه قبل قليل: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‏المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة كفرجوز، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‌‏13-9-2024، هجوماً جوياً بِأسراب من ‏المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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