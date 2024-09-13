القبة الحديدية تفشل في صد مسيرات حزب الله وتحليق مكثف لطيران الاحتلال بالجليل

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت سماء الجليل الغربي، تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية، اكثر من 7 طائرات للجيش بعد فشل القبة الحديدية من اسقاط مسيرات حزب الله .
هجوم جوي بِأسراب من المسيرات الانقضاضية
وفي وقت سابق، شن حزب الله هجوما جويا بِأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.
وقال حزب الله في بيانه قبل قليل: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة كفرجوز، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 13-9-2024، هجوماً جوياً بِأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.