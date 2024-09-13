فرقاطة ألمانية تبحر في مضيق تايوان للمرة الأولى منذ 20 عام

ياسر رشاد - القاهرة - أبحرت الفرقاطة الألمانية «بادن-فورتمبرغ» في المضيق بين الصين وتايوان، وكشفت بيانات تحديد الموقع على منصات الإنترنت الفرقاطة، داخل مضيق تايوان في منتصف نهار اليوم (الجمعة) تقريباً، ورافقتها أيضاً سفينة الإمداد الألمانية «فرانكفورت آم ماين»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وهذه المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً التي تبحر فيها سفينة حربية ألمانية في المضيق الذي تعتبره الصين جزءاً من أراضيها، لكن الدول الأخرى تعتبره مياهاً دولية.

وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق اليوم، خطط عبور البحرية الألمانية المضيق، وقال: «الإشارة بسيطة للغاية، وقد مثلناها دائماً ومثلتها أنا دائماً: المياه الدولية هي مياه دولية... إنه أقصر طريق. إنه الطريق الأكثر أماناً نظراً للطقس، وإنه مياه دولية، لذلك نحن نمر عبره».

وسبق لوزارة الخارجية الصينية أن أعلنت أنها ترفض الاستفزازات والتهديدات التي تقوم بها دول ضد سيادة الصين وأمنها تحت ستار حرية الملاحة.