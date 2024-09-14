شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يعلن عودة 49 أوكرانيًا من الأسر لدى روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الأسرى الأوكرانيون لدى روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عودة 49 أوكرانيًا من الأسر لدى روسيا.وأوضح أن من بينهم جنود كانوا يدافعون عن مصنع أزوفستال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.وعلّق زيلينسكي: "عودة أخرى لمواطنينا، نتوقعها دوما ونعمل من أجلها. عاد 49 أوكرانيا إلى الوطن".وأضاف: هؤلاء هم جنود القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني والشرطة الوطنية، وجهاز حرس حدود الدولة، فضلا عن مدنيين".وتابع: "كانت من بين الأشخاص الذين عادوا لينيا عميروفا، وهي فتاة أسرها الروس عندما جاءت لرعاية والدها المريض.كما تمكنوا أيضا من تحرير بعض المدافعين عن مصنع أزوفستال.وواصل زلينكسي: "وعاد بطل أوكرانيا المسعف وأحد أفراد الطواقم الطبية العسكرية فيكتور إيفيتشوك إلى وطنه أيضا".وشكر الرئيس الأوكراني، الفريق الذي يضمن الإفراج عن السجناء والرهائن من الأسر الروسي.