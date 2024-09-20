لفت وزير الخارجيّة التركيّة هاكان فيدان، إلى أنّ "إسرائيل بدأت بتصعيد هجماتها تجاه لبنان بشكل تدريجي، مع تفجيرها أجهزة اتصالات لاسلكيّة. وهذا النّوع من الهجمات ليس مفهومًا جديدًا، وأنّ أجهزة الاستخبارات تستخدمه بشكل متكرّر"، مؤكّدًا أنّ "تركيا مستعدّة لتقديم أشكال الدّعم الطبّي كافّة للبنان".
وأعرب، في حديث لوكالة "الأناضول"، عن قلقه من التّصعيد الحاصل في المنطقة، مشيرًا إلى "أنّنا وصلنا الآن إلى نقطة أصبحت فيها هذه العمليّات الّتي تنفّذها إسرائيل استفزازيّة بشكل متزايد، وبالتّالي لم يعد أمام "حزب الله" وإيران وعناصر أخرى قريبة منهم أي خيار سوى الرّد".
وركّز فيدان على أنّ "مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لسلب الأراضي الفلسطينيّة كافّة بدعم غربي، ما زال مستمرًّا"، مشدّدًا على "وجود مجزرة وإبادة جماعيّة مستمرّة في قطاع غزة، وعلى ضرورة بذل ما بالإمكان من أجل إيقافها".
كانت هذه تفاصيل خبر فيدان: إسرائيل تصعّد هجماتها تجاه لبنان تدريجيًا ومستعدون لتقديم كل أشكال الدعم الطبي له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.