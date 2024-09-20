وزير الخارجية النرويجي: الشرق الأوسط على حافة الهاوية وأدعو جميع الجهات للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس

دعا وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث آيدا، "جميع الجهات للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعودة للدبلوماسية وإيجاد حلول سياسية"، معتبرا أن "الشرق الأوسط على حافة الهاوية وأدعو جميع الجهات للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس". كما دعا "لوقف إطلاق النار بغزة والدولة الفلسطينية هي الحل لإنهاء هذه المأساة برمتها".

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