شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية: مصر حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن استهداف الضاحية الجنوبية، ما هو إلا تصعيد خطير، سيدفع المنطقة نحو المجهول، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تزيد من حدة الصراع بالمنطقة.

وأضاف "فارس"، أن الدولة المصرية حذرت من البداية من خطر الوصول لهذه النقطة الخطيرة من الحرب، ولكن جيش الاحتلال لم يسمع للرؤية المصرية ، موضحا أن قادة الاحتلال أعلنوها منذ فترة بفتح حرب بالجبهة الشمالية، وهذا يدل على نية الكيان المحتل توسيع رقعة الصراع، مؤكدا أن على المجتمع الدولي أن يعي نوايا جيش الاحتلال، لأن ما تفعله إسرائيل لا يهدد منطقة الشرق الأوسط فقط، بل العالم أجمع، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى لتوسع البؤر الاستيطانية.