شكرا لقرائتكم خبر عن "العربي لحقوق الإنسان" يطالب بدعم موقف مصر تجاه التصعيد الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أدان عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الانسان، استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى علي جنوب لبنان الذي أودي بحياة العديد من المدنين الأبرياء وأصاب المئات منهم وفق البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الصحة فى لبنان.

وأضاف عبدالجواد أحمد في تصريحات له، أن المجتمع الدولى ومنظماته الأممية يتحمل المسئولية عن انتهاكات إسرائيل وجرائمها ضد الإنسانية، مطالبا بدعم موقف مصر المعلن إزاء مخاطر التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وتهديد استقرار منطقه الشرق الأوسط والأمن القومي العربى.

وطالب عبدالجواد أحمد، مجلس الأمن بالاجتماع الطارئ والفوري لتحمل مسؤلياته تجاه تصعيد إسرائيل وأفعالها التي تنذر باندلاع حرب في الشرق الأوسط سوف يكون لها تأثير سلبي علي السلام والأمن الدولي، كما طالب بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية العرب لدعم موقف مصر بشأن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى الأخيرة ، تعزيزا لتلك الجهود ولحماية الإنسان العربي في لبنان والأمن القومي العربي للمنطقة.