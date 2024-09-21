وزير الدفاع الأميركي يعبر خلال اتصال سادس مع غالانت في اسبوع عن قلقه إزاء التصعيد بين إسرائيل ولبنان

عبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن قلقه من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في مكالمته الهاتفية السادسة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في أقل من أسبوع وحث على التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وركز أوستن على الحل الدبلوماسي في بيان جاء عقب إشارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى بداية مرحلة جديدة من الحرب.

واوضحت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في بيان، إن أوستن عبر لغالانت على "قلقه تجاه التصعيد الحالي في تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله". وتابع "أعاد الوزير التأكيد بقوة على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يمكن السكان من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود".