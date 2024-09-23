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بالونات القمامة تعطل الطيران في كوريا الجنوبية.. وسول تتوعد بالرد

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نحو 120 بالونا محملًا بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية، من مساء الأحد إلى صباح اليوم الإثنين في آخر عملية من هذا القبيل، لتسبب لها العديد من المشكلات المتعلقة بالأمن والسلامة.
وتسببت البالونات في تعليق الرحلات في مطار إنتشون الدولي مرتين صباح اليوم الإثنين، وقالت شركة المطار اليوم إنه تم رصد بالون محمل بالقمامة في الجو بالقرب من مطار إنتشون الدولي، غرب سيئول، في الساعة 5:25 صباحا. وتم تعليق عمليات المدرجات بالمطار إلى حين التأكد من سقوطه في البحر في الساعة 6:43 صباحا.
ثم عُلق إقلاع وهبوط الرحلات مرة أخرى في أعقاب اكتشاف نفايات البالون في المستودع داخل المطار ومناطق العمليات الجوية ومحيطها في الساعة 6:55 صباحا، وتم استئناف الرحلات في الساعة 7:08 صباحا.
نحو 120 بالونا محملًا بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية،  من مساء الأحد إلى صباح اليوم

رد جنوبي

تعهد الجيش الكوري الجنوبي اليوم باتخاذ تدابير عسكرية «صارمة» إذا «تجاوزت كوريا الشمالية حدودها» في حملتها المستمرة لإرسال بالونات القمامة أو إذا ألحقت أضرارا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي.
وأدلت هيئة الأركان المشتركة بهذه الملاحظة في بيان أصدرته ردًا على إرسال كوريا الشمالية المتكرر لبالونات تحمل القمامة عبر الحدود، ومن بينها تلك الموصولة بأجهزة توقيت يمكن أن تسبب حرائق.
كوريا الشمالية تطلق مجددًا بالونات القمامة تجاه الجنوب- رويترز

وقالت: «على الرغم من أنه قد تكون هناك مضايقات وصعوبات ناجمة عن بالونات القمامة الكورية الشمالية، إلا أن الإجراء الأساسي الذي اتخذناه للقضاء عليها هو إظهار أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحققه العدو».
وأضاف البيان: «ومع ذلك، إذا وقع خطر جسيم على سلامة مواطنينا أو إذا تم تقييم أن الشمال قد تجاوز حدوده، فإن جيشنا سيتخذ إجراءات عسكرية صارمة».
تسببت البالونات في تعليق الرحلات في مطار إنتشون الدولي مرتين صباح اليوم الإثنين

دعايا مضادة

وأشار مسؤول في هيئة الأركان المشتركة أيضا إلى أن الشمال ينفق موارده الشحيحة على تلك الحملة بدلا من إطعام شعبه، قائلا إن حملة البالونات قد كلفت على الأرجح 550 مليون وون (411,500 دولار أمريكي) حتى الآن، وهو ما يكفي لشراء حوالي 970 طنا من الأرز.
منذ أواخر شهر مايو، أطلق الشمال حوالي 5,500 بالون يحمل القمامة

وردا على إطلاق البالونات، يقوم الجيش الجنوبي ببث الدعاية المعادية لكوريا الشمالية يوميا عبر مكبرات الصوت على الحدود منذ 21 يوليو.
ومنذ أواخر شهر مايو، أطلق الشمال حوالي 5,500 بالون يحمل القمامة في أكثر من 22 مناسبة، ردا على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يرسلها نشطاء ومنشقون كوريون شماليون من كوريا الجنوبية إلى الشمال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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