شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: الحوار الوطنى ناقش 113 موضوعا.. وأدى لوجود توافق وطنى عام والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن الدور الذي لعبه الحوار الوطني حتى تخرج بعض القضايا التي تهم الشارع المصري إلى النور مثل الحبس الاحتياطي.

وقال "حسين"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الحوار الوطني ناقش 113 موضوعا في 3 محاور، بها معظم القضايا التي يمكن أن تهم المواطنين مثل الحبس الاحتياطي والتضخم وقانون تداول المعلومات والتعليم والزراعة والصناعة".

وتابع: "هناك فهم خاطئ لدى البعض، بأن قضايا الحوار الوطني تهم النخبة، لكنها مفيدة للمواطن العادي، لأنه يجعل السياسات أكثر رشدا وتوافقا وطنيا عاما، وبالتالي، فإن الحوار الوطني جعل القوى السياسية تجلس لتتحاور بعدما كان هناك شبه انغلاق ولم يكن هناك أي حوار قبل الحوار الوطني بسبب ظروف كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بتحديات الإرهاب".