محافظة حمص السورية تبحث إجراءات الاستجابة السريعة وجاهزية الجهات المعنية لتوفير احتياجات الوافدين من لبنان

بحث محافظ حمص المهندس نمير مخلوف في اجتماع اليوم مع فريق عمل المحافظة كل إجراءات الاستجابة السريعة والفورية والجاهزية الدائمة لجميع الجهات المعنية للتعامل المباشر مع أي احتياجات محتملة وتوفير المستلزمات والتحضيرات اللوجستية للوافدين من لبنان.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الاستجابة والجاهزية، والتأكيد على تنظيم العملية بالشكل المناسب، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز النقاط الطبية على المعابر الحدودية بالمستلزمات الطبية والصحية اللازمة.

كما قام محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل بجولة إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق واطلع على سير العمل والخدمات في المعبر. وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية تبسيط الإجراءات وانسياب حركة القدوم والمغادرة وإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة واستمرار العمل للارتقاء بمستوى الخدمات في المعبر وتأمين كل المستلزمات الضرورية لذلك.

رافق المحافظ قائد شرطة المحافظة اللواء بلال سليمان محمود وعضو المكتب التنفيذي خليل داود وعدد من المديرين في المحافظة.