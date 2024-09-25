الوكالة الوطنية: 4 شهداء وعدد من الجرحى بغارة اسرائيلية على بلدة جون

استهدفت غارة اسرائيلية منزلا سكنيا، بلدة جون في محلة ضهر المطل، ,تم انتشال 4 شهداء من تحت الانقاض، كما ادت الى وقوع عدد كبير من الجرحى المدنيين من ابناء البلدة .

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