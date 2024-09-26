الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ ميقاتي أن المجتمع الدولي يجب أن يفرض حلا لوقف عدوان إسرائيل

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في نيويورك، أن "المجتمع الدولي يجب أن يفرض حلا لوقف عدوان إسرائيل".

وجاء اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.