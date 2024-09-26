اشار وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، الى أن "الانزلاق نحو حرب إقليمية مبعث قلق حقيقي، والحرب الإقليمية ليست في مصلحة أي دولة بما في ذلك إسرائيل"، لافتاً الى أنه "من مصلحة الشرق الأوسط والعالم أن يسود السلام وأن يحدث ذلك الآن".
وذكر بيترز، أن " التعويل على مجلس الأمن يركز عليه الجميع لكننا لم نصل إلى السلام في الشرق الأوسط، ونحن نشعر بالقلق من احتمالات اتساع نطاق الحرب ونأمل ألا يحدث ذلك"، مضيفاً "نعول على سيادة المنطق لوقف التصعيد في لبنان لأن التصعيد لا يصب في مصلحة أي جهة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية نيوزيلندا: نعول على سيادة المنطق لوقف التصعيد في لبنان لأن التصعيد لا يصب في مصلحة أي جهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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