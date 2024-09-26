الأبيض: استبشرت خيراً من سفر ميقاتي إلى نيويورك والوضع صعب

أشار وزير الصحة في حديوكة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في حديث لـ"الجديد"، الى أنني "استبشرت خيراً من سفر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى نيويورك والوضع صعب".

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