22 شهيدا إثر الغارات على المعيصرة وجون وراس اسطا و12 شهيدا في بعلبك الهرمل والبقاع

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدات المعيصرة قضاء كسروان، وجون قضاء الشوف، وراس اسطا قضاء جبيل ادت إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصا وإصابة ثمانية وأربعين بجروح".

هذا، وأعلنت الوزارة أنه حصيلة الشهداء نتيجة الغارات المتتالية على بعلبك الهرمل والبقاع ترتفع إلى 12 شهيداً و73 جريحًا.