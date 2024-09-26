أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدات المعيصرة قضاء كسروان، وجون قضاء الشوف، وراس اسطا قضاء جبيل ادت إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصا وإصابة ثمانية وأربعين بجروح".
هذا، وأعلنت الوزارة أنه حصيلة الشهداء نتيجة الغارات المتتالية على بعلبك الهرمل والبقاع ترتفع إلى 12 شهيداً و73 جريحًا.
كانت هذه تفاصيل خبر 22 شهيدا إثر الغارات على المعيصرة وجون وراس اسطا و12 شهيدا في بعلبك الهرمل والبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.